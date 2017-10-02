Öğretmen adayının ölümüne neden olan 15 yaşındaki sürücüye ev hapsi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yolun karşısına geçmeye çalışan Almanca öğretmeni olan ataması yapılmayan 27 yaşındaki Fatma Durak\'a çarparak ölümüne neden olan sürücü 15 yaşındaki Y.Ö., ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı. Babasının kuma getirmesi üzerine annesi evi terk edince psikolojisi bozulan genç kızın yurda yerleştirildiği ve tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda 28 Eylül\'de yeğeni Eren Yıldırım ile yürüyüşe çıkan Fatma Durak\'a yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Genç kadın, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulurken, otomobil refüjdeki uyarı levhasını devirip 50 metre ileride durdu. Duran otomobilin şoför koltuğunda oturan sürücü ile yolcu konumundaki erkek yer değiştirdikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Durak ise kaldırıldığı hastanede öldü.

\'ARABA KULLANMAYI ÖĞRETİYORDU\'

Kazanın ardından kaçan otomobil ve içindekileri bulmak için çalışma başlatan polis, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını ve kaza sırasında otomobilden düşen parçalarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası kazaya karıştığı saptanan 33 DYT 71 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi\'ndeki bir bahçede üstü örtülü olarak bulundu. Kaza anında otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen Y.Ö. de Sarıçam İlçesi\'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde yakalandı. Kaza anında Y.Ö.\'nün yanında bulunan ve kaza sonrası otomobilin direksiyonuna geçerek kaçan Murat G. ise her yerde aranıyor.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Olayla ilgili bugün adliyey sevk edilen Y.Ö., ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

Y.Ö.\'nün babası Mehmet Ö.\'nün annesi Melek Ö.\'nün üzerine kuma getirip Adana\'da onunla birlikte yaşamaya başladığı, annesinin ise evi terk edip Diyarbakır\'a gittiği belirlendi. Bu durumu nedeniyle bunalıma giren Y.Ö.\'nün psikolojisi bozuldu. Yurda yerleştirilen genç kız, zaman zaman \'davranış bozukluğu\' teşhisiyle Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde tedavi oldu. Ancak daha sonraki dönemde babasının talebi üzerine Y.Ö., yurttan ayırılıp evine döndü. Arkadaşı Murat G.\'nin alkollü olması nedeniyle otomobili kullandığını belirten genç kız ifadesinde, \"Direksiyon hakimiyetimi kaybedip levhaya çarptım. Ben çok korkunca Murat G. ileri de durdurup direksiyona kendisi geçti. Sonra da beni eve bırakıp kendi de evine gitti. Ben bir insana çarptığımı bilmiyordum\" dediği öğrenildi.

Murat G. ise halen aranıyor.



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