'FETÖ' soruşturmasıyla açığa alınan öğretmenlerle birlikte 19 Eylül’de ilk ders zili çaldığında tüm yurttaki öğretmen açığının 133 bini aşması bekleniyor. Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberine göre, Eğitimci Alaaddin Dinçer’in araştırmasına göre, MEB şubat ayı atamalarının ardından öğretmen açığını 65 bin olarak açıklarken, 2016’ya ait haziran ayı verilerine göre ise bakanlık bünyesinde 853 bin 987 öğretmen, 67 bin 146 idareci bulunuyordu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, bugüne kadar açığa alınan 33 bin öğretmenle birlikte toplam açık 100 bine yaklaşırken, bu yıl meslekten emekli olan 10 bin ve idareci olarak atanan 15 bin öğretmen de eklenince bu rakam 133 bin civarında oldu. Önümüzdeki günlerde, PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle açığa alınacak öğretmenlerin sayısının artması da gündemde. Büyük çoğunluğu cemaatle ilişkisi olduğu tespit edilerek kapatılan okullarda çalışan 28 bin öğretmen de meslekten ihraç edildi. Söz konusu okullar, MEB bünyesine alınıp, bu öğretim yılından itibaren devlet okulu olarak eğitim verecek. Dolayısıyla artık bu okullardan ihraç edilen öğretmenlerin bıraktığı boşluğu da MEB doldurmak zorunda kalacak. Eğer bu açık ücretli öğretmen alımlarıyla tamamlanmazsa, birçok okulda dersler boş geçecek