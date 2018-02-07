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Öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisini darp ve tehditten yargılanıyor

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun),(DHA)- SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, geçen yıl meydana gelen olayda birinci sınıf öğrencisi A

07 Şubat 2018 17:48

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun),(DHA)- SAMSUN\'un 19 Mayıs ilçesinde, geçen yıl meydana gelen olayda birinci sınıf öğrencisi A.E.Ç.\'yi (6) darp edip, \'Seni kulaklarından asarım\' diyerek tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan öğretmen K.K.\'nın yargılanmasına devam edildi.
Erkek sınıf öğretmeni K.K., iddiaya göre, \"Kapıyı kapatma\" sözünü anlamayarak kapıyı kapatan A.E.Ç. adlı erkek öğrencisini yakasından tutarak havaya kaldırdı. Ardından da \"Seni kulaklarından kapıya asarım” dedi. Okul çıkışı eve dönen çocuk durumu ailesine anlattı. Baba Bilal Ç., öğretmenle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öğretmen hakkında darp ve tehdit suçlarından Bafra Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Bugün yapılan duruşma eksik evrakların tamamlanması ve öğrenci A.E.Ç.\'nin pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.
Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan baba Bilal Ç., “Ben Wushu antrenörüyüm. Ben de bir eğitmenim. Benim çocuğum öğretmeni tarafından darp edildi. Olayı eşimden duydum. Okul müdürüne gittim. O da bana okulumuzu lekelemeyin dedi. Ben de emniyete gittim. Şikayetçi oldum. Geçen yıl yaşanan olay, 6 yaşındaki bir çocuk \'dur\' demekten anlamaz. Bu neyin hırsıdır böyle. Çocuğu alıp da duvara yaslamak nedir. Bu ne böyle yazıklar olsun” dedi.

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