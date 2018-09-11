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Öğretmen, 5'inci kattan atlayıp intihar etti

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Altınordu ilçesinde ilkokul öğretmeni Engin S

11 Eylül 2018 16:49

Ali YAZAN/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Altınordu ilçesinde ilkokul öğretmeni Engin S. (44), inşaat halindeki binanın 5’inci katından atlayarak intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi\'nde meydana geldi. İlkokul öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Engin S., inşaat halindeki binanın 5’inci katına çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Engin. S., olay yerinde yaşamını yitirdi. Engin S.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Engin S.\'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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