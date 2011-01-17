-ÖĞRETİM ÜYESİNİN SIR ÖLÜMÜ ELAZIĞ (A.A) - 17.01.2011 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Veli Yıldırım İmren (42), geçici görevle geldiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki dinlenme odasında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının uygulaması kapsamında 3 aylık geçici görevle bir hafta önce Elazığ'a gelen Doç. Dr. İmren, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı. Cuma günü bir bay-pass ameliyatı yapan İmren, dün geceyi hastanede geçirdi. Bu sabah bir ameliyata girecek olan İmren, sabah saatlerinde ameliyathane yanındaki dinlenme odasında görevliler tarafından kanepenin üzerinde ölü bulundu. İntihar ettiğinden şüphelenilen İmren'in yapılan ilk incelemesinde sol ayak aşık kemiği yanında enjeksiyon izi bulundu. Olay yerinde savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İmren'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İmren'in cenazesinin otopsinin ardından uçakla Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.