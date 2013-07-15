Öğretim üyesi plastik mermi ile mimlenip gözaltına alınmış

Gezi Parkı protestoları kapsamında gözaltına alınanlara uygulanan kötü muameleyi, tutuklamaları ve TMMOB’un yetkilerini tırpanlayan yasayı protesto etmek için önceki akşam Beyoğlu ’nda toplanmak isteyen gruplara çevik kuvvet sert şekilde müdahale etti. Aralarında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Osman Erden’in de bulunduğu pek çok kişi gözaltına alındı.



Radikal gazetesinden Alpbuğra Bahadır'ın haberine göre, Osman Erden yaşadıklarını şöyle anlattı: “Saat 19.30 civarında İstiklal Caddesi’ndeydim. Polis caddeyi dağıtmıştı zaten, ortalıkta akrepler dolaşıyordu. Bu esnada iki tane plastik mermi yedim karnıma. Olaydan sonra dinlenmek için bir arkadaşımın kafesine gittim. Caddeye tekrardan çıkınca, 10 civarı polis üzerime çullandı durup dururken. Biri kafama vurdu, düştüm. Kaldırdılar. Diğer ise yüzüme vurdu, dudağım patladı.”

Otobüse bindirilirken karnına yumruk

Bir grup polis tarafından götürülen ve yüzü kanlar içindeyken fotoğrafı çekilen Erden, “Beni gözaltı otobüslerine götürürken ismimi bağırdım. Mimar Sinan’da hocayım dedim. Otobüse bindirirlerken bazıları karın bölgemi yumrukladı. Otobüste yarım saat bekledikten sonra başka bir polis arabası geldi ve beni Taksim İlkyardım Hastanesi’ne götürdüler. Ancak hastane neden bilmiyorum, kabul etmedi. Oradan Kasımpaşa Karakolu’na, sonra da Haseki Hastanesi’ne gittik” dedi.



Karakolda herhangi bir şiddet görmediğini belirten Erden, “Kasımpaşa’nın komiseri iyi niyetli birisi çıktı. İyi davrandılar bana. Ancak ağzımdan bir ifade yazılmış, “Polise karşı direnirken gözaltına alındı” gibi bir ifade vardı. “Ben bunu imzalamıyorum” dedim. Bunun üzerine ifademi aldılar, onun dışında her şey yolundaydı” dedi. Saat 3 gibi komiserin savcıya ulaşamadığını anlatan Erden, serbest kaldıktan sonra özel bir hastaneye gittiğini ve oradan rapor aldığını söylerken, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi.