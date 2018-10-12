Öğretim üyesi otomobilinin yanında ölü bulundu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dallı (62), yol kenarında park halindeki otomobilinin yanında ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Doç. Dr. Dallı\'nın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bugün saat 04.00 sıralarında gelen ihbarda, Muğla-Denizli Karayolu\'nun 26\'ncı kilometresi Çakmak mevkisinde bir otomobilin flaşörleri yanar halde, yol kenarında park halinde olduğu, sağ tarafında ise yerde bir kişinin hareketsiz yattığı bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma ekipleri, 48 UR 920 plakalı otomobilin sağ tarafında yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Araştırmada, ölen kişinin MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dallı olduğu tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanılmayan Doç. Dr. Dallı\'nın kalp krizinden öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. Doç. Dr. Mehmet Dallı\'nın cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası Doç. Dr. Dallı\'nın cenazesinin, yarın öğle Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesi Ovacık köyünde toprağa verileceği bildirildi.



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