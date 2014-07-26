'Öğretim üyesi, not karşılığı eşcinsel ilişkiye girdi' iddiası

Tunceli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı erkek Yrd. Doç. Z.Ö.’nün, bazı erkek öğrencileri ile sınıf geçirme veya not yükseltme karşılığında cinsel ilişkiye girdiği iddiası ortalığı karıştırdı. Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ’un görevden alındığını söylediği Yrd. Doç. Dr. Z.Ö. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ferit Demir’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, üniversitedeki erkek öğrencilerden H.O. bir kız öğrenciyi de tanık göstererek, erkek olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Z.Ö.’nün cinsel ilişki teklifiyle karşılaştığını söyleyerek şikâyette bulundu. Dilekçesinde teklifin hem sözlü, hem de bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapıldığını belirten H.O., bununla ilgili elinde yazılı belge olduğunu, Yrd. Doç. Dr. Z.Ö.’nün başka erkek öğrencilerle de ilişki yaşadığını bildirdi.

H.O.’nun şikâyet dilekçesini geri çekmesine karşın Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, bir eğitim kurumunda böyle bir olaya izin verilemeyeceğini belirterek önce Yrd. Doç. Dr. H.Ö.’yü görevden aldı ve hakkında soruşturma başlattı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuya ilişkin başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, Rektör Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, "Böyle bir olayın iddia olarak dile getirilmesini bile kabul edilecek bir durum değildir ve olayı soruşturmak üzeri bir komisyon oluşturduk. Ve Yrd. Doç. Dr. derhal bölüm başkanlığı görevinden alındı ve soruşturma bitene kadar hiçbir derse girmemesi kararı alındı. Soruşturmayı titizlikle yapacağız ve ortaya çıkacak sonuca göre hiçbir taviz vermeden hareket edeceğimizi kamuoyuna bildiririz" dedi.

Öğrenciler Eğitim - Sen’e şikayet etti

Eğitim- Sen Tunceli Şubesi, olayla ilgili Yrd. Doç. Z.Ö., ile ilgili bölüm öğrencilerinden sendikalarına bir çok şikayet geldiğini açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışan Z.Ö.’nün derslerini yürüttüğü bazı öğrencilere, bulunduğu pozisyonu ve hiyerarşiyi kullanarak ’fiili livata’ uyguladığı iddia edilmiştir. Şahıs hakkında başlatılan ilk soruşturma, öğrenciler dilekçelerini geri çektikleri, ya da çektirildikleri için kapatılmıştır. İtirazlar üzerine soruşturma yeniden açılmış ve komisyon değiştirilerek farklı bir soruşturma komisyonu kurulmuştur. Yeni kurulan komisyonun gerçek anlamda YÖK Disiplin Yönetmeliği’ni uygulanıp uygulanmayacağı merak konusudur."