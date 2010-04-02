Öğretim üyesi farkı kalktı

T24-

1 Nisan'da yürürlüğe giren Sağlıkta Uygulama Tebliği'ne göre tıp fakülteleri, yoğun bakım, yanık tedavisi, yenidoğan, diyaliz gibi pek çok alanda ekstra para isteyemeyecek.



SGK, yoğun bakım, kanser, organ nakli ve kalp ameliyatı gibi riskli tedavilerde üniversite hastanelerini tercih eden vatandaşları sevindirecek bir düzenlemeye imza attı. Bu hizmetlerin karşılığında hastalardan 'hoca farkı' alan hastaneler, artık bu ücreti talep edemeyecek.



Kamu ve özel hastanelere vatandaşa verdiği sağlık hizmetlerinin karşılığında ödeyeceği ücretlerin belirlendiği Sağlıkta Uygulama Tebliği'nin (SUT) yeni hali 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. Birçok değişiklik içeren tebliğde halkı ilgilendiren en önemli yenilik, devlet ve özel hastanelerden ayrı olarak vatandaştan özellikli işlemler için 'hoca farkı' alan üniversite hastanelerinin bunu artık gerçekleştiremeyecek olmaları. En üst basamak hastane olan tıp fakülteleri, artık başta yoğun bakım hizmetleri, kanser tedavisi, organ nakli ve kalp ameliyatları olmak üzere birçok branşta vatandaştan ne ekstra para alacak ne de 'hoca farkı' talep edebilecek.



Uygulamaya hastalar olumlu bakarken, üniversite hastaneleri, bu durumun değiştirilmesi için SGK'ya itiraz edecek. Sadece geçen yıl İstanbul Üniversitesi'nin iki tıp fakültesi Cerrahpaşa ve Çapa'da devletin ödediği paranın yanı sıra vatandaştan 55 milyon TL öğretim üyesi farkının alınması dikkat çekiyor.



Aslında üniversitelerdeki sadece özellikli operasyonlar değil, tüm işlemlerden alınan öğretim üyesi farkları ocak ayında kabul edilen Tam Gün Yasası ile kalkıyor. Yasanın üniversite hastanelerinde yürürlüğe gireceği Şubat 2011'den sonra hastalardan ekstra ücret alınamayacak. Yeni SUT ile bu durum sürpriz bir şekilde öne alınmış oldu. Artık vatandaş, örneğin kanser tedavisi için üniversite hastanelerine gittiğinde ne girişte hocaya muayene için fark ücreti ödeyecek ne de tedavi sırasında ekstra paralar verecek.



Fark alan hastaneler şikâyet edilebilecek



Uzmanlar, üniversitelerde bu işlemlerde fark alınması halinde hastanelerin şikâyet edilebileceğini ve hastanın hukuksal haklarını arayabileceğini belirtiyor.



Öte yandan fark alınmama uygulamasına üniversite hastaneleri karşı çıkıyor. Gerekçe ise şu: "Biz son basamak hastaneyiz. Fark almadan işlerin yürümesine imkân yok. Kaynaklarımız yetersiz." Üniversiteler mali sorunlarının çözümü için yapılan araştırmalara ve tıp fakültelerinde okuyan öğrenci başına kaynak ayrılmasını istiyor. Tıp fakülteleri, önümüzdeki günlerde SGK'ya bu düzenlemenin değiştirilmesi için başvuruda bulunacak.

İlave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri ise şöyle;

1. Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri.

2. Organ, doku ve kök hücre nakilleri.

3. Diyaliz tedavileri.

4. Yoğun bakım hizmetleri.

5. Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri).

6. Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri.

7. Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri.

8. Kardiyovasküler cerrahi işlemleri.

9. Yanık tedavisi hizmetleri.