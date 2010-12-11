-ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Üniversite Öğretim Üyeleri Derneğinden bir grup, İstanbul'daki protestocu öğrencilere polisin müdahalesini ve hükümetin bu konudaki açıklamalarını protesto etti. Taksim Meydanı'nda toplanan grup üyeleri adına konuşan Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Esen Aslandoğan, son günlerde yaşanan öğrenci olaylarının, buz dağının uç noktasını simgelediğini belirterek, ''Orantısız şiddet kullanılarak alt dokunun göz ardı edilmesi, yönetimin giderek kontrolü kaybetme eğilimi gösterdiği ve ilerideki daha vahim olayların öncülleri olduğunu göstermektedir'' görüşünü savundu. Aslandoğan, ''birikimli toplumsal tepki'' olarak nitelediği öğrenci olaylarının üniversite camiasında filizlenmesinin, siyasi kadronun uzlaşmaz tutumundan ve üniversitelerin siyasetin kuşatması altına alınmasından kaynaklandığını iddia etti. Siyasi erkin, öğrenci olaylarının sosyolojik nedenlerine yönelmediğini ve bu nedenleri giderme yönünde hiçbir çaba sarf etmediğini öne süren Aslandoğan, polisiye önlemlerin en şiddetli biçimde devreye sokulmasının, baskılama niyetini ortaya koyduğunu kaydetti. Son günlerde giderek artan öğrenci olaylarının siyasiler ve yöneticiler tarafından sağduyuyla ele alınmasını isteyen Aslandoğan, şöyle konuştu: ''Böylece bir iç muhasebe yapılarak dayatmacı politikalar yerine öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak, katılımcı, müzakereci ve uzlaşmacı yaklaşımlar oluşturulmasının gerekliliğini, aksi durumda, salt polisiye önemlerin çözüm olmadığını siyasilere ve ilgili makamlara önemle duyururuz.''