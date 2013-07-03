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Öğretim üyeleri Prof. Gören'e destek verdi

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri mezuniyet töreninde Gezi Parkı'na değinen İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Gören'in konuşmasının engellenmesini kınadı

03 Temmuz 2013 01:00

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, 24 Haziran'da  yapılan mezuniyet töreninde Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Gören’in yaptığı konuşmasında, Gezi Parkı olaylarına değindiği için söz hakkının elinden alınmasını kınayarak, akademik çatı altında yapılan bu saldırıyı, kendilerine, akademik değerlerine ve özgürlük alanlarına yapılmış olarak kabul ettiklerini de belirtti.

Yayımladıkları açıklamada öğretim üyeleri, Prof. Dr. Taner Gören’in konuşmasının engellenmesinin, toplumda nefret söylemleriyle oluşturulan tahammülsüzlüğü gösterdiğini vurguladı. 

Açıklamada ayrıca öğretim üyeleri , "Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, birarada yaşam olanaklarını ortadan kaldırmaya çalışan dayatmacı yaklaşımın, mezuniyet töreninde karşımıza, öğrencisini kendisini yetiştiren hocasının üzerine yürütme, söz hakkını engelleme şeklinde çıkmıştır" sözlerine yer verdi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan mezuniyet töreni sırasında bir grup öğrenci "Liderlik güç kullanmak değil, halkı güçlü kılmaktır" ve "Orantısız tepkiye hayır" yazılı pankartlar açmış ve  bu sırada kürsüde konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören de, Gezi Parkı olaylarına değinmişti. Bunun üzerine bazı veliler ve öğrenciler "üniversiteye siyaset karıştırmayın" diyerek kürsüye yürüyerek Gören'e tepki göstermiş, gerginlik yüzünden de törene ara verilmişti.

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