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Öğretim görevlisine, 1.5 yıl sonra yine FETÖ gözaltısı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, serbest bırakılan H

12 Şubat 2018 17:22

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ\'de KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.A., ögütün iletişim programları ByLock ve Eagle kullandığı, himmet topladığı, örgütsel doküman ve video bulunduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 Ağustos 2016\'da KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi öğretim görevlisi H.A\'yı gözaltanı aldı. H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Siber Suçlarla Mücadele polislerinin yaptığı incelemede H.A.\'nın, örgütün iletişim programları ByLock ve Eagle kullandığı tespit edildi. H.A., örgütün himmet hesaplarının listesinin yer aldığı telefon, örgütsel doküman ve videoların ele geçilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne sağlık raporu için getirilen H.A. adliyeye gönderildi

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