Öğrenciyle cinsel ilişki yasağı!

İsrail'in belli başlı yüksek öğrenim kurumlarından İbrani Üniversitesi, hocalarla öğrenciler arasında cinsel ilişki kurulmasını yasaklama kararı aldı.

Yasak, bir profesörün not ya da referans karşılığı bayan doktora öğrencilerini cinsel ilişkiye zorladığının ortaya çıkması üzerine alındı.

Üniversite yetkilileri, kararın gelecek ay başlayacak yeni akademik yılda yürürlüğe girmesi için üniversite senatosuna sunulacağını açıkladı.

Sosyoloji bölümünden Prof. Eyal Ben-Ari, doktora öğrencisi kızları not ya da referans karşılığında kendisiyle cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla geçen temmuz ayında tutuklanmıştı. Bu olayı başka üniversite öğrencilerinden gelen çok sayıda taciz şikayeti izlemişti.

