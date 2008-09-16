T24 LogoT24 Logo
Dünya

Öğrenciyle cinsel ilişki yasağı!

İsrail'deki İbrani Üniversitesi, hocalarla öğrenciler arasında cinsel ilişki kurulmasını yasaklama kararı aldı.

16 Eylül 2008 03:00

İsrail'in belli başlı yüksek öğrenim kurumlarından İbrani Üniversitesi, hocalarla öğrenciler arasında cinsel ilişki kurulmasını yasaklama kararı aldı.

Yasak, bir profesörün not ya da referans karşılığı bayan doktora öğrencilerini cinsel ilişkiye zorladığının ortaya çıkması üzerine alındı.

Üniversite yetkilileri, kararın gelecek ay başlayacak yeni akademik yılda yürürlüğe girmesi için üniversite senatosuna sunulacağını açıkladı.

Sosyoloji bölümünden Prof. Eyal Ben-Ari, doktora öğrencisi kızları not ya da referans karşılığında kendisiyle cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla geçen temmuz ayında tutuklanmıştı. Bu olayı başka üniversite öğrencilerinden gelen çok sayıda taciz şikayeti izlemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24