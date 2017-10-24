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Öğrenciyi intihar girişiminden polis vazgeçirdi 

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da bunalıma girdiğini söyleyip, çıktığı inşaatta intihar girişiminde bulunan 14 yaşındaki B

24 Ekim 2017 18:37

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da bunalıma girdiğini söyleyip, çıktığı inşaatta intihar girişiminde bulunan 14 yaşındaki B.B. isimli kız öğrenci, polis tarafından ikna edilerek, aşağı indirildi.
Olay, bugün öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaattan atlayacağını söyleyen B.B.\'yi görenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, 8\'inci sınıf öğrencisi B.B. ile konuşmaya başladı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabaları sonucu B.B., ikna olup, inşaattan aşağı indi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerince kontrol edilen B.B., Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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