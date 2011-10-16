‘Öğrenciyi başarı değil, para mutlu eder’

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptırdığı 25 bin öğrenci ve 13 bin öğretmenin katıldığı ankettede başarının kendisini mutlu ettiğini söyleyen öğrencileri öğretmenleri yalanladı: "Hayır, parayı seviyorlar."









Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptırdığı anketten ilginç sonuçlar çıktı.



Akşam gazetesinin haberine göre; bakanlık değişen şartlara uygun eğitim felsefesini belirlemek için '21'inci yüzyıl öğrenci profili' raporu hazırladı. '21. yüzyılda küresel şartlarda arzulanan öğrenci özelliklerinin' belirlenmesi için mevcut profil araştırıldı. Raporda 26 ilden 25 bin lise öğrencisi, 11 bin öğretmen ve 2 bin yöneticinin katıldığı anketin sonuçları da yer aldı.



Öğretmenlerin, öğrenciler hakkındaki görüşleri liselilerin cevaplarıyla uyumlu değil. Liselilerin yüzde 38'i 'Seni hayatta en çok ne mutlu eder' sorusuna 'başarı' cevabını verdi. Ancak 'Öğrencilerinizi en çok ne mutlu eder?' diye sorulan öğretmenlerin yüzde 53.4'ü 'para' dedi. Öğretmenlerin yüzde 41 'öğrenciler okulda başka öğrenciler tarafından beğenilmekle daha çok' ilgili dedi. Ancak öğrencilerin sadece 7.4'ü okulda başkaları tarafından beğenilmenin önemli olduğunu düşünüyor.



Ankette öğrencilerin sahip olduğu değerler konusu da irdelendi. 'Hiç önemli değil, az önemli, önemli ve çok önemli' olmak üzere 4 seçenek sunuldu. Yüzde 86.5'i namus için 'çok önemli', yüzde 10.8'i 'önemli' dedi. 'Önemsiz ve az önemli' diyenler yüzde 2.7. Kızların yüzde 89'u, erkeklerin ise yüzde 83.7'si 'çok önemli' olduğu görüşünde. Ancak öğretmenlere göre öğrencilerin yüzde 11.7'si namusun 'çok önemli' olduğunu, yüzde 42.8'i ise 'önemli' olduğunu düşünüyor. 'Dini değerlere bağlı olmanın' önemiyle ilgili soruya liselinin yüzde 65.3'ü 'çok önemli', yüzde 25.8'i 'önemli' dedi. Öğretmene göre ise yüzde 48'i önemli ya da çok önemli olduğunu düşünüyor. Annenin eğitimine göre iki soruya verilen yanıtlar değişiyor. Annesi en fazla ilkokul mezunu olan öğrencilerin yüzde 70'ten fazlası dini değerlere bağlı olmanın 'çok önemli' olduğunu belirtiyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora yapan annelerin çocuklarında bu oran yüzde 39.9'a düşüyor. Annenin eğitim düzeyi arttıkça, liseli eğitim sistemini sorguluyor.



Liselinin yüzde 45'i 'eğitim sisteminin kendilerine değer verdiği' görüşünde. Yüzde 55'i kısmen katıldığını ya da hiç katılmadığını söyledi. Eğitimin uluslararası standartlarda olduğu, sanat duyarlılığı kazandırdığı, yeterli yabancı dil öğrenildiği önermelerine kısmen katılan veya hiç katılamayan öğrenciler yüzde 50'nin üzerinde.



Öğrencilerin özgürlüğün önemiyle ilgili soruya yüzde 75'i 'önemli' yüzde 20'si 'çok önemli' diye yanıt verdi. Zengin olma, ahlaklı olma, iyi bir iş sahibi olma, dürüstlük gibi birçok değer öğrencilerin önemli gördüğü değerler arasında yer aldı. Öğretmenler yine aksi görüşte. Öğrencilerin yüzde 74'ü ise itaatkarlığın önemli ya da çok önemli olduğunu düşünüyor.



Öğretmenlerde en beğendiği özellik hoşgörü, en beğenilmeyen özellik ise anlayışsızlık.



Öğretmenler yüzde 65 oranında eğitim sisteminin küreselleşen dünyaya ayak uyduramadığını, yüzde 73 oranında eğitim felsefesinin sorunlu olduğunu, yüzde 68 oranında eğitim sisteminin öğrenci sorunlarını çözmede yetersiz olduğunu düşünüyor. Büyük kısmına göre sorunlar sistematik.



