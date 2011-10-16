T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Öğrenciyi başarı değil, para mutlu eder’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptırdığı 25 bin öğrenci ve 13 bin öğretmenin katıldığı ankettede başarının kendisini mutlu ettiğini söyleyen &

16 Ekim 2011 03:00

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptırdığı 25 bin öğrenci ve 13 bin öğretmenin katıldığı ankettede başarının kendisini mutlu ettiğini söyleyen öğrencileri öğretmenleri yalanladı: "Hayır, parayı seviyorlar."
 



Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptırdığı anketten ilginç sonuçlar çıktı.


Akşam gazetesinin haberine göre; bakanlık değişen şartlara uygun eğitim felsefesini belirlemek için '21'inci yüzyıl öğrenci profili' raporu hazırladı. '21. yüzyılda küresel şartlarda arzulanan öğrenci özelliklerinin' belirlenmesi için mevcut profil araştırıldı. Raporda 26 ilden 25 bin lise öğrencisi, 11 bin öğretmen ve 2 bin yöneticinin katıldığı anketin sonuçları da yer aldı.


Öğretmenlerin, öğrenciler hakkındaki görüşleri liselilerin cevaplarıyla uyumlu değil. Liselilerin yüzde 38'i 'Seni hayatta en çok ne mutlu eder' sorusuna 'başarı' cevabını verdi. Ancak 'Öğrencilerinizi en çok ne mutlu eder?' diye sorulan öğretmenlerin yüzde 53.4'ü 'para' dedi. Öğretmenlerin yüzde 41 'öğrenciler okulda başka öğrenciler tarafından beğenilmekle daha çok' ilgili dedi. Ancak öğrencilerin sadece 7.4'ü okulda başkaları tarafından beğenilmenin önemli olduğunu düşünüyor.


Ankette öğrencilerin sahip olduğu değerler konusu da irdelendi. 'Hiç önemli değil, az önemli, önemli ve çok önemli' olmak üzere 4 seçenek sunuldu. Yüzde 86.5'i namus için 'çok önemli', yüzde 10.8'i 'önemli' dedi. 'Önemsiz ve az önemli' diyenler yüzde 2.7. Kızların yüzde 89'u, erkeklerin ise yüzde 83.7'si 'çok önemli' olduğu görüşünde. Ancak öğretmenlere göre öğrencilerin yüzde 11.7'si namusun 'çok önemli' olduğunu, yüzde 42.8'i ise 'önemli' olduğunu düşünüyor. 'Dini değerlere bağlı olmanın' önemiyle ilgili soruya liselinin yüzde 65.3'ü 'çok önemli', yüzde 25.8'i 'önemli' dedi. Öğretmene göre ise yüzde 48'i önemli ya da çok önemli olduğunu düşünüyor. Annenin eğitimine göre iki soruya verilen yanıtlar değişiyor. Annesi en fazla ilkokul mezunu olan öğrencilerin yüzde 70'ten fazlası dini değerlere bağlı olmanın 'çok önemli' olduğunu belirtiyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora yapan annelerin çocuklarında bu oran yüzde 39.9'a düşüyor. Annenin eğitim düzeyi arttıkça, liseli eğitim sistemini sorguluyor.


Liselinin yüzde 45'i 'eğitim sisteminin kendilerine değer verdiği' görüşünde. Yüzde 55'i kısmen katıldığını ya da hiç katılmadığını söyledi. Eğitimin uluslararası standartlarda olduğu, sanat duyarlılığı kazandırdığı, yeterli yabancı dil öğrenildiği önermelerine kısmen katılan veya hiç katılamayan öğrenciler yüzde 50'nin üzerinde.


Öğrencilerin özgürlüğün önemiyle ilgili soruya yüzde 75'i 'önemli' yüzde 20'si 'çok önemli' diye yanıt verdi. Zengin olma, ahlaklı olma, iyi bir iş sahibi olma, dürüstlük gibi birçok değer öğrencilerin önemli gördüğü değerler arasında yer aldı. Öğretmenler yine aksi görüşte. Öğrencilerin yüzde 74'ü ise itaatkarlığın önemli ya da çok önemli olduğunu düşünüyor.


Öğretmenlerde en beğendiği özellik hoşgörü, en beğenilmeyen özellik ise anlayışsızlık.


Öğretmenler yüzde 65 oranında eğitim sisteminin küreselleşen dünyaya ayak uyduramadığını, yüzde 73 oranında eğitim felsefesinin sorunlu olduğunu, yüzde 68 oranında eğitim sisteminin öğrenci sorunlarını çözmede yetersiz olduğunu düşünüyor. Büyük kısmına göre sorunlar sistematik.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24