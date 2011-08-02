Öğrenciye 'özgüvenin yok' diyen öğretmene dava

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'Kızını okuldan al'

12 yaşındaki S., İstanbul Taksim’deki Alman Büyükelçiliği Özel İlköğretim Okulu’na 2009 yılında nakille kayıt yaptırdı. Öğretmenliğini Nuray Pala’nın yaptığı 4 B sınıfında eğitime başlayan S., ailesine okulda rahat ve mutlu olmadığını söyledi.Habertürk gazetesinin haberine göre, daha önceki okulunda başarılı ve uyumlu bir öğrenci olan S.’nin davranışlarında da sorunlar ortaya çıktı. Bir süre sonra küçük S. ailesine öğretmeni Nuray Pala’ nın kendisini sınıfta arkadaşlarından kendisini ayrı değerlendirdiğini, kendisine bağırarak, “Sen kendi başına iş yapamıyorsun, özgüvenin yok” diye kızdığını söyledi. Bunun üzerine baba Murat Ç. okul müdürü Ellen Muff ve öğretmen Nuray Pala ile bir toplantı yaptı. Öğretmen Pala, Türkçe bildiği halde baba ile tercüman vasıtasıyla görüştü ve iddiaya göre Nuray Pala “Ben Türk yasalarına tabi değilim” dedi. Okul müdürü Ellen Muff da babaya kızlarını okuldan almalarını bildiren bir elektronik posta gönderdi. Okula devam eden S.’yi koridorda gören müdür Muff, iddiaya göre küçük kıza, “Sen bu okula niye geldin, bir daha gelme, evine git” diyerek kolundan sürükleyip dışarı attı.Yaşadığı olayların ardından ailesi S.’ye Adli Tıp Kurumu’ndan sağlığının ve algılama yeteneğinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte bozulduğuna dair rapor aldı.S.’nin ailesinin savcılığa şikâyeti üzerine okul müdürü Ellen Muff ve öğretmen Nuray Pala hakkında Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaralama suçundan 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Da va nın ilk duruşmasında baba Murat Ç. ile anne Nevin Ç. kızının psikolojisini bozan ve fizik sel olarak şiddet uygulayan sanıklardan şikâyetçi olduklarını belirtti. Okul Müdürü Ellen Muff ise öğrencisine kötü muamelede bulunmadığını vurgulayarak “Ailesinin S.’nin başarılı olması yönündeki ısrarları yüzünden kendisinde özgüven eksikliği olduğunu düşündüğümden, velisiyle görüşmek istedim. Görüştüğümüz de bir sonuca varamadık” dedi.Öğretmen Nuray Pala ise “Ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını belirtiyordu. Ailesiyle görüşüp yapılması gerekenleri anlattım. Herhangi bir şekilde kötü davranmadım” dedi. Duruşma ertelendi.