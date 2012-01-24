Öğrenciye özel şikayet hattı kuruldu

T24 - Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmete sokacağı “Alo 147” numaralı telefon hattıyla sorunlarını yetkililere aktarabilecek.





Milli Eğitim Bakanlığı, "Alo 147" numaralı yeni bir telefon hattını devreye sokuyor.



Sabah gazetesinin haberine göre; "MEB İletişim Merkezi-Alo 147" hattını arayacak öğrenciler, okullardaki taciz ve şiddet olayları, SBS, sınav ve eğitim sistemine kadar pek çok sorunu yetkililere iletecek.



1 Mart'ta uygulamaya açılacak hatta iletilen soru, sorun, ihbar ve şikayetlere 3 gün içinde yanıt verilecek.



Çağrı Merkezi'nin merkezi ise Van-Erciş'e kurulacak. Ayrıca her ilde bir vatandaş temsilci kadrosu oluşturulacak. Temsilciler, çağrı merkezine bağlı çalışacak.



Van-Erciş'te 100 kişiden oluşacak olan çağrı merkezinin 50 kişilik kadrosu engelli vatandaşlara ayrılacak. Öncelikli olarak eğitim-öğretim sisteminin işleyişine dair ciddi bir eğitimden geçecek olan temsilciler, 1 Mart’ta göreve başlayacak.



Öğretmenden öğrenciye, yöneticiden veliye, eğitim alanında sorun yaşayan herkes derdini artık vatandaş temsilcileri aracılığıyla çözecek.



Dayakçı öğretmenleri Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e şikâyete hazırlanan öğrencilerden, kantinler ve servis şoförlerinin de nasibini alması bekleniyor.





