T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenciye özel şikayet hattı kuruldu

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmete sokacağı “Alo 147” numaralı telefon hattıyla sorunlarını yetkililere aktarabilecek.

24 Ocak 2012 02:00

T24 - Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmete sokacağı “Alo 147” numaralı telefon hattıyla sorunlarını yetkililere aktarabilecek.
 
 
Milli Eğitim Bakanlığı, "Alo 147" numaralı yeni bir telefon hattını devreye sokuyor.


Sabah gazetesinin haberine göre; "MEB İletişim Merkezi-Alo 147" hattını arayacak öğrenciler, okullardaki taciz ve şiddet olayları, SBS, sınav ve eğitim sistemine kadar pek çok sorunu yetkililere iletecek.


1 Mart'ta uygulamaya açılacak hatta iletilen soru, sorun, ihbar ve şikayetlere 3 gün içinde yanıt verilecek.


Çağrı Merkezi'nin merkezi ise Van-Erciş'e kurulacak. Ayrıca her ilde bir vatandaş temsilci kadrosu oluşturulacak. Temsilciler, çağrı merkezine bağlı çalışacak.


Van-Erciş'te 100 kişiden oluşacak olan çağrı merkezinin 50 kişilik kadrosu engelli vatandaşlara ayrılacak. Öncelikli olarak eğitim-öğretim sisteminin işleyişine dair ciddi bir eğitimden geçecek olan temsilciler, 1 Mart’ta göreve başlayacak.


Öğretmenden öğrenciye, yöneticiden veliye, eğitim alanında sorun yaşayan herkes derdini artık vatandaş temsilcileri aracılığıyla çözecek.


Dayakçı öğretmenleri Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e şikâyete hazırlanan öğrencilerden, kantinler ve servis şoförlerinin de nasibini alması bekleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24