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Öğrenciye cinsel istismara 46 yıl

Siirt'te, 4 kız öğrenciye cinsel istismar iddiasıyla yargılanan okul müdürü yardımcısı F.K. 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

05 Temmuz 2012 02:09

Siirt'teki bir ilköğretim okulunda 4 kız öğrenciye cinsel istismar iddiları üzerine açılan davada okul müdür yardımcısı F.K. 46 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Siirt'te, 4 kız öğrenciye cinsel istismar iddiasıyla yargılanan okul müdürü yardımcısı F.K. 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
2010 yılında Siirt'teki bir ilköğretim okulunda 4 kız öğrenciye yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.
 
Adli süreçte daha önceden tutuksuz yargılanan 10 sanık 2 ila 5 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 15 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.
 
Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu yargılanan okulun müdür yardımcısı F.K. ve avukatı ile müdahil olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan bir avukat katıldı.
 
Mahkeme heyeti, oy birliğiyle alınan kararda F.K.'ya 'küçük yaştaki 4 kız çocuğuna cinsel istismar ve hürriyeti tahdit' suçlarından 46 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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