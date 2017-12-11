Öğrenciye çarpan sürücüyü, koruma polisi gözaltına aldı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisine çarparak yaralayan ehliyetsiz sürücü Oğuz Ç., kaza yerinden geçen Cumhuriyet Başsavcısı\'nın koruma polisi tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralı gencin sağlık durumunu iyi oyduğu belirtildi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi\'nin girişindeki Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarın üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan MCBÜ Tıp Fakültesi 2\'inci sınıf öğrencisi Süleyman Özbek\'e, Oğuz Ç.\'nin kullandığı 45 EP 207 plakalı otomobil çarptı. Yere yığılan Özbek\'e, ilk müdahaleyi sınıf arkadaşları yaptı. O sırada kaza yerinden geçen Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçek\'in koruma polisi, sürücüyü kaçmaması için kelepçe takarak gözaltına aldı. Koruma polisi, telsiz anonsuyla trafik ekiplerini çağırarak sürücüyü teslim etti. Sürücü Oğuz Ç.\'nin yapılan kimlik sorgulamasında ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Oğuz Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kazada yaralanan Özbek\'in, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi\'nde tedaviye alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.