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Öğrenciye ankesörle ilk 5 dakika ücretsiz

Eğitim kurumunda bulunan ankesörlü telefonlarla şehir içi ve şehirler arası görüşmelerin ilk 5 dakikası ücretsiz olacak

23 Eylül 2012 15:26

İlköğretim okulu, lise, üniversite ve dershanelerdeki 10 bini aşkın ankesörlü telefonla görüşmelerin ilk 5 dakikası ücretsiz olacak.
 
Türkiye'nin 81 ilindeki 10 bini aşkın eğitim kurumunda bulunan ankesörlü telefonlarla şehir içi ve şehirler arası görüşmelerin ilk 5 dakikası ücretsiz olacak.

''Öğrenciler konuşun doya doya, ankesörden ilk 5 dakika bedava'' sloganıyla uygulamaya konan kampanya, Türkiye'nin 81 ilinde, 10 bini aşkın ilköğretim okulu, lise, üniversite ve dershaneyi kapsıyor.

Kampanyayla okul, üniversite ve dershanelerde telefon kartlarıyla şehir içi ve şehirler arası yönüne yapılan bütün görüşmelerde, her konuşmanın ilk 5 dakikası bedava olacak.

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerle aileleri arasındaki iletişimi sürekli kılmayı hedefleyen kampanya 22 Mayıs 2013 tarihine kadar sürecek.

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