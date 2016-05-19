Öğrencisiyle mezarlıkta seks yaparken yakalandı

ABD'de Kelly Aldinger isimli öğretmen öğrencisiyle mezarlıkta bir arabanın içerisinde seks yaparken yakalandı.



ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde öğretmen olarak çalışan 29 yaşındaki Kelly Aldinger ve 17 yaşındaki öğrencisi polis memurlarının rutin kontrol sırasında mezarlığın içerisindeki bir arabada yakaladı.

Hürriyet'in haberine göre, Easton Alan Lisesi'nde öğretmen olarak çalışan Aldinger gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılmayı bekliyor.

Aldinger'in öğrencisiyle ilişkisinin bir buçuk yıl önce başladığı ve ikilinin 2015 sonbaharından bu yana birkaç kez seks yaptığı iddia ediliyor. Öğretmenlikten atılan Aldinger cinsel saldırı ile suçlanıyor.