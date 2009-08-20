Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene tutuklama

İngiltere'de öğrencisiyle lezbiyen ilişkiye girme suçundan tutuklanan öğretmen 14 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
İngiltere'nin
ünlü kolejlerinden London City kolejinde müzik öğretmenliği yapan ve
öğrenciler tarafından "Bayan caz" olarak adlandırılan 26 yaşındaki
Helen Goddard, 15 yaşında bir öğrencisiyle lezbiyen ilişkiye girmek
suçundan tutuklandı.
Öğrencisiyle defalarca birlikte olan ve
bu yüzden okul yönetimi tarafından görevden uzaklaştırılan genç
öğretmenin 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtildi. Kız
öğrenci ise annesine, öğretmeniyle yaşadığı ilişkiyi itiraf ederken,
bunun sıradan bir ilişki değil gerçek bir aşk olduğunu da söyledi.
Mizik
yeteneğiyle "harika çocuk" olarak anılan ve 2000'deki Sidney
Olimpiyatlar'ının açılışında trampet çalan Helen Goddard'ın bir
öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkması tüm ülkede şok yarattı.