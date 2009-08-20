Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene tutuklama

İngiltere'de öğrencisiyle lezbiyen ilişkiye girme suçundan tutuklanan öğretmen 14 yıl hapis istemiyle yargılanacak.



İngiltere'nin ünlü kolejlerinden London City kolejinde müzik öğretmenliği yapan ve öğrenciler tarafından "Bayan caz" olarak adlandırılan 26 yaşındaki Helen Goddard, 15 yaşında bir öğrencisiyle lezbiyen ilişkiye girmek suçundan tutuklandı.



Öğrencisiyle defalarca birlikte olan ve bu yüzden okul yönetimi tarafından görevden uzaklaştırılan genç öğretmenin 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtildi. Kız öğrenci ise annesine, öğretmeniyle yaşadığı ilişkiyi itiraf ederken, bunun sıradan bir ilişki değil gerçek bir aşk olduğunu da söyledi.



Mizik yeteneğiyle "harika çocuk" olarak anılan ve 2000'deki Sidney Olimpiyatlar'ının açılışında trampet çalan Helen Goddard'ın bir öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkması tüm ülkede şok yarattı.

