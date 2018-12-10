Öğrencisinin saçını zorla kesen öğretmene dava

ABD'nin California eyaletinde, Amerikan milli marşını okuyarak bir erkek öğrencinin saçlarını zorla kesen öğretmene çocuklara kötü muamele ve zalimce davranış suçlamasıyla dava açıldı.

Margaret Gieszinger adlı 52 yaşındaki öğretmenin 3.5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Üniversiteye hazırlık eğitimi veren Visalia Lisesi'nde yaşanan olayın görüntülerinin internette yayımlanmasından sonra gözaltına alınan kimya öğretmeni, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Öğretmenin okuldaki işine son verildi.

Cep telefonuyla çekilen videoda, Gieszinger'in tahtaya çağırdığı bir erkek öğrencinin saçından birkaç tutam kestiği görülüyor. Bu sırada, sözlerini değiştirerek Amerikan milli marşını okuyan öğretmen, bir kız öğrenciye dönerek "Sıradaki" diye bağırıyor. Öğrenciler daha sonra panik halinde sınıfı terk ediyor.

Avukatı CNN'e, saçı kesilen öğrencinin olay karşısında dehteşe düştüğünü ve ne yapacağını bilemediğini söyledi.

'Karım neden böyle yaptı, bilmiyorum'

Vilasia Lisesi'nin bağlı olduğu Tulare Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sınıftaki güvenliğini çok ciddiye alıyoruz" denildi.

Kocası, Gieszinger'in neden böyle davrandığını bilemediğini belirterek "Normalde böyle şeyler yapacak biri değil" dedi.