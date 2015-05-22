Öğrencisinin kafasıyla tahta silen müdür açığa alındı

Öğrencisinin kulağını çekerek kafasıyla tahta sildiren Ali Şir Nevai Ortaokulu Müdürü Süleyman Yiğit, açığa alındı.Bir öğrencinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde Yiğit, tahtayı silmemesi nedeniyle öğrenciye sinirleniyor ve tahtayı öğrencinin kafasıyla siliyordu.

Ankara Mamak'taki Ali Şir Nevai Ortaokulu'nda gerçekleşen olayın görüntülerinin internette yayılması üzerine Müdür Yiğit büyük tepki çekmişti.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt dün olayın meydana geldiği okulun Mamak Ali Şirin Nevai Ortaokulu olduğunu söyledi. Bozkurt, çıkan haberler üzerine Bakanlık ve Valilik talimatıyla soruşturma başlatıldığını, okula iki tane müfettiş gönderildiğini açıkladı. İncelemeler sonucu okul müdürü bugün açığa alındı.