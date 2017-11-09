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Öğrencisinin ağabeyi tarafından bıçaklandı (2)

TUTUKLANDI İzmir'in Bornova İlçesi'nde, okulda görevli öğretmen Namık Gençay'ı bıçakla yaralayan Ömer S

09 Kasım 2017 21:47

TUTUKLANDI
İzmir\'in Bornova İlçesi\'nde, okulda görevli öğretmen Namık Gençay\'ı bıçakla yaralayan Ömer S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okuldaki eğitimi beğenmediği için böyle bir şey yaptığını öne sürdüğü belirtilen sanıktan ailesinin de, kardeşini okutmak istemediği gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Psikolojik sorunlarının olduğu ileri öne sürülen Ömer S.\'nin, geçer 5 Kasım günü Bornova\'da marketten hırsızlık yaptığı sırada yakalandığı, ancak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. Öğretmen Namık Gençay\'ın tedavisinin devam ettiği açıklandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERI ORTAYA ÇIKTI
Bu arada okulda saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer S.\'nin, kendisine müdahale edip durdurmaya çalışanları da bıçakla tehdit ettiği yer aldı. Şüphelinin Bornova\'da marketten hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

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