T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınmıştı; yeni görevi belli oldu

Aksaray'da öğrencisine şiddet uyguladığı için görevden alınan matematik öğretmeni Ali Rıza Y. il milli eğitim müdürlüğüne memur olarak atandı. 

20 Ocak 2022 16:09

Aksaray'da bir öğrencisini tekme ve yumruk attığı için görevden alınan matematik öğretmeni Ali Rıza Y. il milli eğitim müdürlüğüne memur olarak atandı. 

14 Aralık’ta Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp öğrenciyi alt kata indirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verilen Ali Rıza Y. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacak. Ali Rıza Y.'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi. (DHA)

aksarayöğretmenöğrencişiddetyeni görev
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24