Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen veliler tarafından dövüldü

İstanbul Fatih'te bir lisede öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö., okulda veliler tarafından dövüldü.

İddialara göre, Fatih'te bir lisede beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Ö., kız öğrencilerden birine evinde reklam çekimi yapılacağı ve oyuncu olmak isteyip istemediğini sorarak evine davet etti.

Teklif karşısında şaşıran öğrenci durumu ablasıyla paylaştı. Öğretmenin tavırlarından şüphelenen abla ise kardeşiyle öğretmenin telefon konuşmasını kaydetti.

​Hürriyet'in aktardığı habere göre, öğretmenin öğrencisine bekar olduğunu ve endişe etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine abla, okul yönetimine giderek durumu aktardı. Bu sırada görüşmelerin duyulması üzerine öğrenci velileri ve öğrenciler okulun önünde toplandı.

Toplanan öfkeli kalabalık öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni S.Ö.'yü darp etti. Polis ekiplerinin araya girmesiyle öfkeli kalabalık dağıldı. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.