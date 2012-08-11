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Öğrencisini kaçıran öğretmen tutuklandı

Sakarya'da cinsel istismarda bulunduğu 14 yaşındaki öğrencisini kaçıran öğretmen tutuklandı

11 Ağustos 2012 12:15

Sakarya’nın Söğütlü ilçesi’ndeki ilköğretim okulunda öğretmenlik yaparken cinsel istismara bulunduğu 14 yaşındaki öğrencisi A.A.’yı 4 ay önce Adapazarı’nda hastane bahçesinde kaçırdığı iddiasıyla aranırken köy evinde yakalanan öğretmen M. T. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Köy evinde bulunan örgencisi A.A.’da ailesine gitmek istememesi nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya il Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Kocaali ilçe adliyesine sevk edilen öğretmen M. T. yaklaşık 7 saat süren sorgulaması sonrasında tutuklanarak Sakarya Cezaevine gönderildi.

Öğretmenin adliyeden çıkışı sırasında jandarmanın sıkı güvenlik önlemi aldığı dikkat çekerken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de habercilerin görüntü almamaları için gazetecileri engelledi. Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan ögretmen M. T.’nin tanınmamak için sakal bıraktığı görüldü. Öğretmeniyle birlikte 115 gün yaşayan A.A.’da ailesine gitmek istemeyince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Öğrenci jandarma ekipleri tarafından Adapazarına götürüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya il Müdürü Kerem Toprak, A.A.’nın Adapazarı’ndaki sevgi evlerinde koruma altına alınacağını ve psikolojik destek verileceğni söyledi.

Tutuklanan öğretmen M. T.’nin daha önce ağabeyi A.T., yengesi G.A. ile arkadaşları İ.İ. ve S.T., ’cinsel istismar’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarına yardım ettikleri iddiasıyla tutuklanmıştı.

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