Öğrencisini döven öğretmen tazminat ödeyecek

Isparta'da bir ilkokul öğretmeni, öğrencisini "Gerizekâlı", "Manyak" diyerek dövdü. Babanın tazminat davası açtığı öğretmen iddiayı reddetti. Ancak verilen cezayı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da onadı. Yargıtay, ‘öğretmen dayağı’ davasında emsal olacak bir karara imza attı. Olay 2011 yılında Isparta’da yaşandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre ilkokul 3. sınıf öğrencisi T.G., tören alanında diğer sınıf arkadaşlarından önce “Andımız”ı okumaya başladı. Bu duruma sinirlenen kadın sınıf öğretmeni F.B., çocuğu kulağından tutarak diğer öğrencilerden ayırdı. Bununla da yetinmeyen öğretmen F.B., öğrencisine hakaret etti, tokat attı. T.G., olayı ailesine anlattı, öğretmen hakkında “darp ve hakaret” suçundan 7 bin TL’lik tazminat davası açıldı.

‘Tedavi görüyor’

Isparta 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, T.G.’nin babası şöyle konuştu: “Tüm arkadaşlarının önünde ‘Aptal’, ‘Gerizekâlı’, ‘Manyak’, ‘Defol git’ diyerek hakaret etti. Olaydan dolayı çocuğum çok utandı, onuru kırıldı. Motivasyonu düştü ve derslerinde adaptasyon sorunu yaşadı. Özgüveni zedelenen çocuğumu psikoloğa götürmek zorunda kaldım. Psikolojik ilaç tedavisi devam ediyor.”

‘Dayak atmadım’

Davalı öğretmen ise “Okulda Andımız’ı okuma sırası benim sınıfıma verilmişti. Sınıftan 5 öğrenciyi Andımız’ı okuması için seçtim. Bu öğrencilerden T.G. tören alanına sonradan geldi ve sırası gelmeden Andımız’ı okumaya başladı. Kulağından hafifçe tutarak durumu anlattım, daha sonra da sınıfa çağırdım. Tokat atmadığın gibi hakaret de etmedim” diyerek kendini savundu.

Tarafları dinleyen mahkeme, “dayak ve hakaret” olayının sabit olduğuna hükmederek öğretmen F.B.’yi 2 bin 250 TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etti.

Yargıtay onadı

Öğretmen F.B.’nin temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de kararı “Dava kamu kurumuna açılmalıydı, öğretmene değil” diyerek bozdu. Yerel mahkeme, “öğretmene isnat edilen suç görev suçu değil, kişisel suç” diyerek ilk kararında direnince, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Genel Kurul, yerel mahkemenin direnme kararını yerinde bularak, dairenin bozma kararını kaldırdı. Böylece yerel mahkemenin verdiği tazminat kararı kesinleşti. Öğretmen F.B. öğrencisine 2 bin 250 TL tazminat ödeyecek.