Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen doçent serbest

Erzurum'da öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Alimurat A., cezaevinde 5 gün kaldıktan sonra Adli Tıp raporu ve dinlenen tanık beyanlarının lehine çıkmasından sonra tahliye oldu

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden bu yıl mezun olan 27 yaşındaki S.T., geçen 12 Temmuz günü polise başvurarak Doç. Dr. Alimurat A.’nın cinsel saldırısına uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Fakülteden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmak için Doç. Dr. A.’nın yanına gittiğini anlatan S.T., bu sırada tecavüze uğradığını öne sürdü.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Doç. Dr. Alimurat A., tecavüz iddialarını kabul etmedi. Doç. Dr. Alimurat A. öğrencisiyle bahçeye ağaç sulamaya gittiklerini ve S.T.’nin pantolonunu çıkararak kendisini öptüğünü iddia etti, ancak tutuklanarak Erzurum E Tipi Cezaevine gönderildi. .

Doç. Dr. Alimurat A.’nın avukatı Gündüz Güneş, bugün Nöbetçi 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz ederek tutukluluğun kaldırılmasını sağladı. Avukat Gündüz Güneş, "Adli Tıp raporunda cebir, şiddet, kanama izine rastlanmadı. Tanık beyanları da müvekkilim lehine olduğu için tahliye oldu. Saat 16.00’da cezaevinden çıktı" diye konuştu.