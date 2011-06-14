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Dünya

Öğrencisine seks oyuncağı verdi

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir lise öğretmeni öğrencisine okul alanında seks oyuncağı verdiği ve onunla uygunsuz konuşmalar yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

14 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir lise öğretmeni öğrencisine okul alanında seks oyuncağı verdiği ve onunla uygunsuz konuşmalar yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.  

Cheryl Bremble, bir çocuğun huzurunu bozmak, çocuk istismarı ve yetişkin olmayan biriyle kanun dışı temas kurmak gibi sebeplerden dolayı Montgomery County savcılığında suçlamalarla yüzleşiyor.  

Polise göre, öğretmen ve özel gereksinimli kız öğrenci arasında özel bir bağ vardı ve ikili okul dışında da birlikte zaman geçirmeye başladı. Bremble, çocuğu alışverişe de götürdü ve ona pahalı elbiseler aldı.  

Daily Mail'in haberine göre, 40 yaşındaki kadın öğretmen öğrencisiyle onun seks hayatıyla ve erkek arkadaşıyla ilgili olarak konuştu ve bu konularda öğütler verdi. Ayrıca öğrencisine bir de seks oyuncağı veren Bremble, cihazı kullanmasın için öğrencisine onu teşvik edici mesajlar attı.  

Kızın babasına öğretmeninden gelen, biseksüel olduğunu ve onu seksi bulduğunu söyleyen mesajları iletmesiyle birlikte ikilinin arasındaki ilişki ortaya çıktı.


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