16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen: Aşık oldum

Kayseri'de 16 yaşındaki öğrencisine yönelik cinsel tacizde bulunduğu, mesaj atarak ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan edebiyat öğretmeni E.D. 'cinsel taciz' suçundan beraat ederken, 'tehdit' suçundan 10 ay hapse mahkum oldu. Sanık öğretmen savunmasında, "Kendisi ile bir dönem sevgiliydik. Tek suçum onu sevmek, aşık oldum efendim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık E.D., sorgu ve savunmasında 2015 yılı aralık ayında Halide Nusret Zorlutuna Kız Teknik Ve Meslek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olduğunu belirterek; "Mağdurun bulunduğu sınıfa dil anlatım ve rehberlik dersine giriyordum. Kendisi ile bir dönem sevgiliydik. Öğretmen öğrenci ilişkisi dışına çıktık. Kendisine evlenme teklifinde bulundum. Israr edince bana iftira attılar. Mağdurun sınıf arkadaşı M.K.'ye 'Eğer ben suçsuz yere yargılanırsam kendimi öldürürüm. F.Ç.'yi de kendi içimde öldürürüm' diye mesaj attım. Ailesini tehdit etmedim. Benim tek suçum onu sevmek. Aşık oldum efendim. Olay sonrası okuldan ayrıldım" diye konuştu.

"Beni boş bir sınıfa çağırdı"

Pedagog eşliğinde ifade veren F.Ç de; "Kendisi ile arkadaşlık yapmadım. Aralık ayında ben sınıf başkanıydım. Beni boş bir sınıfa çağırarak 'Dayanamıyorum artık' dedi. 'Neye dayanamıyorsunuz hocam' dedim. 'Seninle evlenmek istiyorum' dedi. Ben de 'ne diyorsunuz siz hocam' diyerek çıktım. Daha sonra hafta sonu kursumuz vardı. Rehberlik servisine çağırdı. Sarıldı, dudağımdan öptü, vücuduma dokundu. 'Sizden nefret ediyorum' deyip çıktım. En son bana sınıftayken 'boynumdan öpmezsen bırakmam' dedi. Ben de öptüm, çıktım sınıftan. Arkadaşıma, 'Eğer müfettişe söylerse yaşadıklarımızı, onu, ailesini ve kendimi öldürürüm, hapse girmem' diye mesaj atmış. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

5 tanığın dinlendiği davada mağdur ile sanık arasında bin 200 adet mesaj kaydı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık hakkında, F.Ç.'nin 15 yaşından büyük olduğu ve toplanan deliller neticesinde mağdurun rızası ile olduğu anlaşıldığından 'cinsel taciz' suçundan beraatına, 'tehdit' suçundan ise 10 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme 10 ay hapis cezasını da hükmün açıklanmasını geri bıraktı.