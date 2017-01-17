Öğrencisinden hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

ABD’nin Texas eyaletinde 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan Alexandria Vera (24), çocuğa cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Altı yaşında çocuğu olan ABD’li öğretmen, cinsel ilişkiye girdiği öğrencisinin ailesinin durumdan haberdar olduğunu ve ilişkilerini kabul ettiklerini iddia etti.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Ocak 2016’da hamile kalan Vera’nın, hakkında soruşturma açılması üzerine kürtaj yaptırarak bebeğini aldırdığı tespit edildi.

Mahkemede sekizinci sınıf öğrencisi çocuğun, ailesinin yanından alınarak en az Ağustos ayına kadar bir koruyucu ailenin gözetiminde tutulacağı ifade edildi. Vera’nın avukatının mahkemedeki savunmasında, genç kadının küçük yaşlarda aile içi şiddete maruz kaldığı ve bu nedenle sevgi açlığı olduğu ifadeleri yer aldı.

Altı yaşında bir kız çocuğu olan ABD’li öğretmen, cinsel ilişkiye girdiği öğrencisinin ailesinin durumdan haberdar olduğunu ve ilişkilerini kabul ettiklerini iddia etti. Ocak 2016’da hamile kalan Vera’nın, hakkında soruşturma açılması üzerine kürtaj yaptırarak bebeğini aldırdığı tespit edildi. Mahkemede sekizinci sınıf öğrencisi çocuğun, ailesinin yanından alınarak en az Ağustos ayına kadar bir koruyucu ailenin gözetiminde tutulacağı ifade edildi.

Vera’nın avukatının mahkemedeki savunmasında, genç kadının küçük yaşlarda aile içi şiddete maruz kaldığı ve bu nedenle sevgi açlığı olduğu ifadeleri yer aldı.

Habere yer veren İngiliz Daily Mail de öğretmenin paylaşım sitesi Instagram'da yer alan fotoğraflarına yer verdi.