T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi için gözyaşları sel oldu (2)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ŞENEL, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Ceren Damar Şenel'in cenazesi, görev yaptığı fakültenin bahçesinde düzenlenin törenin ardından Karşıyaka Mezarlı

03 Ocak 2019 19:51

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ŞENEL, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Ceren Damar Şenel\'in cenazesi, görev yaptığı fakültenin bahçesinde düzenlenin törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı\'ndaki Ahmet Efendi Camisi\'ne getirildi. Şenel\'in ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenel\'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Görüntü Dökümü:
-Cenaze namazından görüntler
-Dua edilmesi
-Bakanlardan detay
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİGÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ ÇankayaHukuk FakültesiCeren DamarKarşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi CamisiAdalet Bakanı Abdulhamit Gül Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukKarşıyaka Mezarlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24