'Öğrencinin Kürt olmasıyla olayların alakası yok'

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Muğla'da 'etnik çatışma'

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Muğla'da yaşanan olayın öğrencinin Kürt olmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşülmesi sırasında, Muğla'da iki öğrenci grup arasında kız arkadaşlarına laf atıldığı gerekçesiyle yaşanan olayları gündeme getirdi.Aralarında, Ankara ve İstanbul Üniversiteleri ile Muğla, Manisa ve Tokat gibi illerde bulunan bazı üniversitelerde "saldırılar yaşandığını" öne süren Kaplan, "Bakanlık, YÖK olarak bu konuda bir düzenleme, çalışma yaptınız mı? Tedbir almak için ne yapacaksınız" sorusunu yöneltti.AKP Hükümetleri döneminde YÖK'ün rektörlüklere "istihbarat" amaçlı gizli yazılar gönderdiğini iddia eden Kaplan, bu yazıları toplayarak, Milli Eğitim Bakanlığına sunabileceğini söyledi.Kaplan, "Üniversitelerde saldırılar oluyor. Etnik çatışma potansiyeline dikkat çekmek istiyorum" dedi.Milli Eğitim Bakanı Çubukçu da YÖK'ün gizli genelgelerle üniversite öğrencilerini kimliklerinden dolayı fişlediği, bunun sonucunda eğitim-öğretim hakkının ihlal edilerek, çeşitli yaptırımlar uygulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.Muğla'daki olaylara değinen Çubukçu, Muğla Üniversitesi Rektörü ile görüştüğünü ve olayların üniversite kampusu dışında cereyan ettiği bilgisini aldığını anlattı."Olayın içerisinde öğrenci olması, olayın öğrenci olayı olduğunu göstermez" diyen Çubukçu, şunları söyledi:"Olaylar, bar çıkışı bir grup alkollü öğrencinin diğer grupta bulunan kızlara laf atmasıyla başladı. Çok sayıda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu vatandaş gözaltına alındı. Yaşanan her hadisenin ardından 12 Eylül öncesi çatışma ortamına itildiği iddiaları var. Siz bunu adeta arzu edermişcesine konuşuyorsunuz."Kaplan'ın, "Siz de bir hukukçusunuz. Bunu nasıl söylersiniz? Böyle bir şeyi nasıl arzu ederiz? Saldırı var. Gençler ölürken nasıl rahat uyuyorsunuz" sorusuna Çubukçu, "Bu soruyu aynen size yöneltiyorum" yanıtını verdi.Muğla'da, rektörlüğün ve emniyetin olayları dikkatle izlediğini vurgulayan Çubukçu, "Muğla'da yaşanan olayın öğrencinin Kürt olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Rica ederim meseleyi bu hale getirmeyin. Bu ülkede yaşayan herkes hangi kimlikte olursa olsun devletin güvencesi altındadır. Gençleri 'Kürt', 'Türk' diye ayırmayalım. Bu, çatışma olgusunu sadece destekler" diye konuştu.11 Mayıs gecesi Muğla'da bir kıza laf atılması ile başladığı belirtilen olayları sırasında bir Kürt öğrencinin bir polis tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmasını ardından Muğla'da gerginlik yaşanmış, olay laf atmanın ötesine geçerek etnik bir çatışma halini bürünmüştü.Polis silahından çıkan kurşunla Kürt öğrencinin ağır yaralandığını belirtilen sorutşruma kapsamında 1'i polis 7 kii tutuklanmıştı.