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Dünya

Öğrencilerinin önünde striptiz yaptı

Macaristan'da bir lisede düzenlenen sömestr başlangıç partisinde bir kadın öğretmen derste 15 yaşındaki öğrencilerinin gözü önünde striptiz yaptı. (VİDEO)

31 Ekim 2008 02:00

Macaristan'da bir lisede düzenlenen sömestr başlangıç partisinde bir kadın öğretmen derste 15 yaşındaki öğrencilerinin gözü önünde striptiz yaptı

Öğrencilerinin gözü önünde böyle striptiz yaptı

Macaristan, kadın Almanca öğretmenin, sömestr başlangıç partisinde 15 yaşındaki öğrencilerinin gözü önünde striptiz yapmasını konuşuyor. Öğrencilerin velileri, öğretmenin, partinin yapıldığı salonda çocukların önünde soyunduğunu öğrenince büyük tepki gösterdi.

Veliler ateş püskürdü

Öğretmenin okuldan uzaklaştırılması için harekete geçen veliler, "İğrenç bir şey. Hangi öğretmen öğrencilerinin önünde böyle bir davranış sergiler. O'nun okulda değil bir striptiz barında çalışması gerekir" diye tepkisini dile getirdi.

Başka bir öğretmen tarafından engellendi

İsmi verilmeyen öğretmen, cep telefonuna kaydedilen görüntülerde derste öğrencilerinin ısrarına dayanamayak hafif hareketlerle dansa başlıyor, sonra da soyunuyor. Tişörtünü de çıkardıktan sonra sutyen ve pantolonuyla kalan öğretmen, pantolonunun fermuarını açmak üzereyken, elinde battaniyeyle gelen başka bir öğretmen tarafından 'pistten' dışarı alınıyor.

Zalaegerszeg kentindeki okulun müdürü Sandor Rozman öğretmenin işine son verme yerine skandalı bir uyarıyla kapattı. (Tempo24)

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