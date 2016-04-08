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Öğrencilerini tacizle suçlanan akademisyen istifa etti

Akademisyenin taciz ettiği yabancı öğrencileri "sınır dışı ettirmek"le tehdit ettiği ileri sürülmüştü

08 Nisan 2016 19:30

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde çoğu yabancı uyruklu olan 10-15 üniversiteli kadını taciz ettiği iddia edilen akademisyen istifa etti. Akademisyenin yabancı uyruklu öğrencileri “sınır dışı ettirmek”le tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Sendika'nın haberine göre, akademisyenin, “Sizi sınır dışı ettiririm!” gibi tehditler ile tacizi saklamaya çalıştığı söylenmiş, ancak tacize uğrayan bir kadının akademisyenin odasının kapısına “Tacizci” yazması ile tacize uğradığı iddia edilen  tacize uğradıkları söyleyerek dekanlığa şikayette bulunmuştu.

 

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