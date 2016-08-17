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Öğrencilerini kurtarmak isteyen iki öğretmen boğuldu

Yaşar ve Kula'nın cenazeleri, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi

17 Ağustos 2016 00:45

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencilerini kurtaran iki Kuran kursu öğretmeni, akıntıya kapılarak hayatlarını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'dan Karaağaç Uzunkum sahiline günü birlik tatil için gelen Kuran kursu öğretmenleri Halil İbrahim Yaşar (23) ve Satılmış Kula (23), öğrencileriyle serinlemek amacıyla denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren 3 öğrenciyi kurtaran Yaşar ile Kula, akıntıya kapıldı. Hafız oldukları öğrenilen Yaşar ile Kula, beraber geldikleri kişilerin çabalarıyla denizden çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Yaşar ve Kula'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşar ve Kula'nın cenazeleri, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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