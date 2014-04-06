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Öğrencilerini 'kızlı erkekli' oturtan öğretmene soruşturma

Hatay'da, 'öğrencilerini karma oturtuyor' gerekçesiyle öğretmen Eylem Bab hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi

06 Nisan 2014 15:18

Hatay Kırıkhan Yatılı Bölge Okulu'nda 4 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan öğretmenlik yapan Eylem Bab hakkında, öğrencilerini karma oturtuyor diye soruşturma açıldığı iddia edildi. 

Birgün gazetesinden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, okul Müdürü Ali Rıza Yılmaz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Süleyman Abdioğlu, öğrencilerin birlikte oturduğu uygulamadan rahatsızlıklarını dile getirdi.

Müdür Yılmaz'ın, 'sınıf yerleşim planları' konulu bir yazı kaleme alarak, öğretmenlere gönderdiği iddia edildi.

Müdür Yılmaz'ın yazdığı iddia edilen yazı, "Öğrencilerden gelen şikâyet ve velilerden gelen dilekçelerden anlaşıldığına göre sınıflarda öğrencilerin kızlı erkekli oturtulduğu anlaşılıyor. Bu şekilde uygulamanın yapılmaması gerekiyor. Sınıf rehber öğretmenlerinin yapacağı yerleşim planlarının okul müdürüne bir nüshasını onaylatıp bir nüshasını sınıfa asmaları, öğretmenlerin de bu plana uymaları hususunda gereğini önemle rica ederim." şeklinde.

 

'Neden böyle oturtuyorsun'

 

 

Eylem Bab, bu yazı doğrultusunda sınıfın yerleşim planını değiştirdi. Bab hakkında kızlı erkekli oturan öğrencileri notla tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı ve ders verdiği sınıf da elinden alındı.

 

'Başbakan'a muhalif misin?'

 

 

Okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Turan'ın da, Eylem Bab'a 'Neden öğrencileri kızlı erkekli oturtuyorsun. Sen Başbakana muhalif misin?' dediği iddia edildi. 

 

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