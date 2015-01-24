Öğrencilerine tecavüzden yargılanan öğretmeni mahkemeye zincirleyerek getirdiler

ABD’de reşit olmayan üç erkek öğrencisiyle seks yapmak ve iki öğrencisine ise cisimle tecavüz etmekten yargılanan kadın öğretmen Brianne Altice, mahkemeye elleri kelepçeli, ayakları da zincirle bağlı şekilde getirildi.

Ağlayarak mahkeme salonuna getirilen lise öğretmeni Altice, masum olduğunu savundu. Altice ile birlikte olan gençlerden biri, geçtiğimiz günlerde Aralık 2013'ten sonra en az üç kez cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi.

posta.com.tr'nin haberine göre, bu tarihler, Altice'in ilk iki gençle birlikte olduğuna dair iddialar yüzünden yargılandığı ancak kefaletle serbest bırakıldığı döneme denk geliyor.

Altice ile birlikte olan gençlerden biri, geçtiğimiz günlerde Aralık 2013'ten sonra en az üç kez cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi.

Hakim, duruşmayı 18 Şubat’a erteledi.