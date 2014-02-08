T24 LogoT24 Logo
Dünya

Öğrencilerine tecavüz etmiş

Öğretmen, üç erkek öğrencisine çıplak resimlerini gönderdiğini ve bu öğrencilerden ikisiyle sınıfta seks yaptığını kabul etti

08 Şubat 2014 13:20


ABD'nin Tacoma kentinde bir matematik öğretmeni, reşit olmayan öğrencilerine tecavüz etmek ve ahlaksız paylaşımlarda bulunmakla suçlanıyor.

24 yaşındaki matematik öğretmeni Meredith Powell'ın öğrencilerine yönelik cinsel istismarı, yılbaşı akşamı başladı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Tacoma kentindeki Lincoln Lisesi'nde çalışan öğretmen, üç erkek öğrencisine çıplak resimlerini gönderdiğini ve bu öğrencilerden ikisiyle sınıfta seks yaptığını kabul etti.

Suçlamalar bu kadar ciddi olmasına rağmen, öğrenciler ve öğretmenin arkadaşları buna inanmakta güçlük çekiyor.

ETİKETLER

matematik öğretmeniöğrencilertecavüzkabul ettiamerika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24