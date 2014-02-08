Öğrencilerine tecavüz etmiş



ABD'nin Tacoma kentinde bir matematik öğretmeni, reşit olmayan öğrencilerine tecavüz etmek ve ahlaksız paylaşımlarda bulunmakla suçlanıyor.

24 yaşındaki matematik öğretmeni Meredith Powell'ın öğrencilerine yönelik cinsel istismarı, yılbaşı akşamı başladı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Tacoma kentindeki Lincoln Lisesi'nde çalışan öğretmen, üç erkek öğrencisine çıplak resimlerini gönderdiğini ve bu öğrencilerden ikisiyle sınıfta seks yaptığını kabul etti.

Suçlamalar bu kadar ciddi olmasına rağmen, öğrenciler ve öğretmenin arkadaşları buna inanmakta güçlük çekiyor.