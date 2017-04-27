Öğrencilerine mor iç çamaşırı hediye eden öğretmene 15 ay hapis cezası

17 yaşındaki öğrencilere mor renkli iç çamaşırı hediye eden öğretmenin yerel mahkemece verilen 9 aylık hapis cezası, istinaf mahkemesinde 15 aya yükseltildi. Hükmü 5 yıl ertelenen öğretmen, “Hediyeyi Romanya vatandaşı eşim anlamını bilmeden aldı” dedi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Kadıköy'de kız öğrencilerin eğitim gördüğü tanınan okullardan birinde biyoloji öğretmenliği yapan V.Ö., 5 Ocak 2015 tarihinde 11. sınıfa giden 17 yaşındaki kız öğrencileri C.E. ve N.O.'yu laboratuvara çağırarak hediye paketi içinde mor renkli alt iç çamaşırı hediye etti. Öğrenciler durumu önce sınıf öğretmenlerine, sonra da ailelerine bildirdi. Aileler, öğretmen hakkında şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda öğretmen V.Ö. hakkında, "Cinsel taciz suçundan" dava açıldı.

Eş: Bizde normal

V.Ö., İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yaptığı savunmada, "Öğrenciler yılbaşında bana hediye almıştı. Vaktim olmadığı için eşime onlara hediye almasını söyledim. Eşim de bu hediyeyi almış. Götürüp götürmemekte tereddüt ettim, ancak verdim" dedi. Tanık olarak dinlelen V.Ö.'nün eşi N.Ö. de kendisinin bu hediyeleri aldığını, Romanya vatandaşı olduğu için ülkesinde bu tür hediyelerin normal olduğunu söyledi. Mahkeme karar duruşmasında, V.Ö.'yü, "Hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanarak çocuğa cinsel taciz" suçundan toplam 9 ay hapis ile cezalandırdı. Cezayı 1 yıl süre ile ertelendi. Sanığın avukatı kararı, İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından sanık aleyhine, "Hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanarak çocuğa cinsel taciz" suçundan verilen 9 aylık hapis cezasını kaldırdı ve aynı suçtan sanığı oyçokluğu ile 15 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Daire, bu cezaya ilişkin olarak hükmün açıklanmasını 5 yıl süre ile geriye bıraktı.

Hâkimden şerh

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi üye hâkimi Suat Özcanlı, karara muhalefet şerhi koyarak sanığın beraat etmesi yönünde görüş bildirdi. Hâkim Suat Özcanlı'nın muhalefet şerhi şöyle: "Sanığın amacı ve saiki dikkate alındığında sadece hediye aldığı, kendisinin ya da eşinin seçmiş olduğu hediyenin mahiyetine ayrıca bir cinsel anlam yüklenmesinin çok anlamlı olmayacağı, bu haliyle sanığın hediye seçimininin ancak ahlak kurallarına aykırılık ya da düşüncesiz bir tavır olarak nitelendirilebileceği fakat fiilin suç kabul edilemeyeceği kanaatindeyim."