Öğrencilerine 'Game of Thrones' izlettiği için TSK'dan atılan yüzbaşıya yeniden yargılama yolu

Maltepe Askeri Lisesi’nde öğrencilere ‘Game of Thrones’u izlettiği gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Yüzbaşı İskender Gülbahar’a Anayasa Mahkemesi (AYM) yeniden yargılama kararı verdi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçer'in haberine göre; Game of Thrones dizisi, Maltepe Askeri Lisesi’ndeki görevli 4 subayın soruşturma geçirmesine neden olmuştu. Soruşturma geçiren subaylardan en alt kıdemde olan yüzbaşı Gülbahar TSK’dan ihraç edildi. İhraç kararının gerisinde izletilen dizide yer alan bir takım sahneler gösterildi. Hazırlatılan rapora göre dizinin bazı bölümlerinde cinsel görüntülerin olduğu kaydedildi.

Kararın iptali için dava açtı

Ağustos 2012’de TSK’dan ihraç edilen Gülbahar, bu kararın iptali için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) 1’inci Daire’de dava açmış, mahkeme, yüzbaşının TSK’dan ihraç edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Öğretmen Gülbahar bu kararın ardından Ekim ayında mesleğine geri döndü.

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin verdiği göreve dönüş kararına itiraz ederek kararın düzeltilmesi davası açtı.

Heyet değişti ordudan atıldı

AYİM 1’inci Dairesi tekrar davayı gündemine aldı. Ancak davayı değerlendirecek olan mahkeme heyetinde değişiklikler vardı. Sonuç olarak 2’ye karşı 3 oy ile Yüzbaşı İskender Gülbahar ordudan atıldı.

Gülbahar alınan kararın iptali için Avukatı Mahir Işıkay aracılığı ile AYM’ye başvurdu. AYM, oybirliği ile aldığı kararında iki hususa vurgu yaptı.

AYM: Hatalı kararı düzeltin

Kararda, Gülbahar’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiği vurgulandı. AYM kararında öne çıkan diğer husus ise, adil yargılanma hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere AYİM Birinci Dairesi’ne gönderilmesi oldu. Bu kararla birlikte, Gülbahar’ın yeniden mesleğe dönüşüne kapı aralanmış oldu.

"Kararı verenler tutuklandı"



Gülbahar, TSK'dan atıldıktan sonra bir üniversitede İngilizce dersleri verdiğini belirtti. Gülbahar, kendilerine yönelik soruşturmanın FETÖ kumpası olduğuna emin olduğunu aktara Gülbahar "Bundan sonra bir aksilik çıkmazsa mesleğime dönmek istiyorum. Bizim o dönem atılmamıza sebep olan kişilerin tamamı 15 Temmuz sonrası ya tutuklandı ya meslekten atıldı. Bizim soruşturmamız ile ilgili tahkikatı yapan Abdulkerim Ünlü ve Tuğgeneral Cemalettin Doğan halen tutuklu. Ve bu isimler meslekten ihraç edildi. Yine, meslekten atılmam yönünde karar veren hakim Albay Cemil Çelik meslekten atıldı. Bunların temel özelliğidir, kendilerine engel olarak gördükleri herkesi bir şekilde tasfiye ettiler.”