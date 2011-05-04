-ÖĞRENCİLERİN ZEHİRLENMESİNE 3 GÖZALTI BODRUM (A.A) - 04.05.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenme belirtisiyle bir öğrencinin öldüğü, 10 öğrencinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Adana'nın Ceyhan ilçesinden Muğla'nın Bodrum ilçesine staj amacıyla gelen ve zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılan Adana Ceyhan Biliciler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinden Muhammet İsa Soysal'ın öldüğü ve 10 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis ekipleri, olayı soruşturan savcının talimatı doğrultusunda, öğrencilerin Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde kaldıkları otelin aşçısı A.A, lojman sorumlusu E.E. ve servis sorumlusu C.Y'yi gözaltına aldı. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Bu arada hastanede tedavileri süren 10 öğrencinin bu sabah taburcu oldukları öğrenildi.