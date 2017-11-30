Öğrencilerin yemek çilesi (2) - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine

\'Öğrencilerin yemek çilesi\' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgilerle yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması ricasıyla... DHA

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YENİDEN



ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Göktepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Yalçın, yemekhane yapılması için başvurularına rağmen herhangi bir sonuç alamadığı gerekçesiyle, taşımalı eğitim sisteminin uygulandığı Göbeklitepe İlk ve Ortaokulu\'ndaki öğrencilerin koridorlarda yere oturup tabldotta yemek yediğini gösteren ve geçen Şubat ayında çektiği fotoğrafları, sosyal medyada paylaşarak tepkisini gösterdi.

Merkez Haliliye İlçesi\'ne bağlı Göktepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Yalçın, taşımalı eğitim sisteminin uygulandığı 24 derslikli yaklaşık bin 600 öğrencisi bulunan Göbeklitepe İlkokulu ve Ortaokulu\'nda yemekhane bulunmadığı için ilgili kurumlara müracaatta bulundu. Muhtar Hüseyin Yalçın, girişimlerinin sonuçsuz kalıp okula yemekhane yapılmaması nedeniyle, yemek şirketi tarafından getirilen yemeği okulun koridorlarında yerde oturup yiyen öğrencilerin yer aldığı ve geçen Şubat ayında çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıp tepki gösterdi. Öğrencilerin beton zeminde oturup yerde yemek yedikleri anların yer aldığı fotoğraflar tepki çekerken, okul yönetimi okulda yemekhane bulunmadığını ancak bir sınıfın yemek yenilecek hale getirilerek öğrencilerin burada yemeklerini yemelerinin sağlandığını söyledi.

\'YEMEKHANE İÇİN ÇALMADIK KAPI BIRAKMADIK\'

Göktepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın, okula yemekhane yapılması için çalmadık kapı bırakmadığını ancak girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi. Öğrencilerin yaşadığı yemek çilesiyle ilgili BİMER, Milli Eğitim, Kaymakam, Valilik ve belediyelere başvuru yaptığını savunan Yalçın, \"Her yere başvurdum ama maalesef okula bir yemekhane yaptıramadık. Başaramadım, bir şey elde edemedim. Fotoğrafları Şubat ayında çekmiştim. Tabi biz her türlü başvuruları yaptık. Okul yönetiminin kararıyla öğrenciler, sonradan bir sınıfta yemek yemeye başladı. Ancak bu da çözüm değil. Bin 600 öğrenci bir sınıfa nasıl sığar? Yani bu böyle bir sınıfta yapılacak bir şey değil. Çözüm, buraya yemekhane yapılmasıdır. Öğrenciler yazın bahçede, kışın da böyle koridorda sıraların üzerinde yemeklerini yiyor. Hijyen yok. Masanın üzerine yemek dökülüyor. Bu sıralarda yemek sonrası ders görülüyor\" açıklamasında bulundu.

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