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ÖĞRENCİLERİN TOP KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ SİVEREK (A.A)

18 Mart 2011 18:57

-ÖĞRENCİLERİN TOP KAVGASI ÖLÜMLE BİTTİ SİVEREK (A.A) - 18.03.2011 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde top oynayan ilköğretim okulu öğrencileri arasında çıkan kavgada bir çocuk öldü. İlçeye bağlı Gürakar beldesindeki ilköğretim okulunda futbol oynayan öğrencilerden 3'ü arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada başına aldığı sopa darbesiyle ağır yaralanan ve ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan 6. sınıf öğrencisi Burhan Kodak (13), buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın duyulmasıyla hastaneye gelen öğrencinin yakınları, gözyaşlarına hakim olamazken, bazı kişiler fenalık geçirdi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayın zanlılarından T.A'yı gözaltına aldı. Kaçan diğer zanlı A.Ç'nin yakalanmasına çalışıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

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