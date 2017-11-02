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 Öğrencilerin okula getirdiği civa döküldü : 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı (1)   

Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA'da bir lisede öğrencilerin dışarıdan getirdiği civanın okulun çeşitli bölgelerine dökülmesi nedeniyle zehirlenen 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastanede tedavi altına alındı

02 Kasım 2017 20:43

Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da bir lisede öğrencilerin dışarıdan getirdiği civanın okulun çeşitli bölgelerine dökülmesi nedeniyle zehirlenen 1 öğretmen ve 23 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

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