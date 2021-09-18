Öğrencilerin barınma sorununun çözümü için verilen "TOKİ öğrencilere yurt yapsın" yasa teklifi iki yıldır komisyonda bekliyor

Üniversitelerin yeni eğitim dönemine hazırlandığı evrede, yetersiz yurt sayıları nedeniyle açıkta kalan öğrencilerin barınma sorunlarının giderilmesi için yasa teklifi verildiği ortaya çıktı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), “lüks konut yapmak yerine öğrenci yurdu yapımına öncelik vermesi” için düzenleme öngören teklifi, iki yıldır komisyonda bekliyor.

Cumhuriyet’ten Seda Uyar’ın haberine göre, söz konusu yasa teklifini veren CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, 16 Eylül 2019’da Meclis’e sunduğu “Toplu Konut Kanunu Hakkında Değişiklik Öngören Kanun Teklifi”nin gerekçesinde, “eğitim ve öğretim hakkının” anayasa ile güvence altına alındığını vurguladı.

Devlet yurtlarında kontenjanların az olduğunu ve bu nedenle gençlerin, “cemaat ve gruplara ait yurt ve ev gibi alternatiflere teslim olduğunu” belirten Şahin, 15 Temmuz darbe girişimine de işaret ederek “Öğrencilerimiz ve ailelerimiz, belirli bir grup ve cemaat yurtlarına mecbur bırakan bu sistemden kurtarılmalı. Bu bağlamda, TOKİ’nin önceliğinin lüks konut yapmaktan ziyade yıllardır ülkemizde sorun olarak devam eden öğrencilerimizin barınma ve yurt ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda hizmet vermesi uygun olacaktır” dedi.