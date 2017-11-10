Öğrencilerin ATAM koreografisi beğenildi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir lisenin öğrencilerinin bedenleriyle yaptığı, \'ATAM\' ve Ay yıldız koreografisi beğeni topladı.

Anadolu Turgutlu Lisesi öğrencileri, okulun halı sahasında Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ebediyete intikal edişinin 79\'uncu yıldönümünde yaptıkları koreografi ile andı. 31 öğrencinin Türk bayrağı önünde \'ATAM\' ve ay yıldız oluşturduğu koreografi, görenlerin takdirini topladı.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Nurettin Filizkaya, Ulu Önder Atatürk\'ü saygıyla ve minnetle andıklarını belirtti.



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