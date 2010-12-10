Öğrencilerin arkasında Ergenekon var

T24 - Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi’nde, yumurtalı protesto ile karşı karşıya kalan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, ilginç iddialarda bulundu. İşte o iddialar...





CHP’li vekiller, Meclis’e gelen Kuzu’ya yumurta esprileri yaptı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



- “Özgürlüktür, bilmem nedir bunun sonu böyle başlar. 68 kuşağı memleketin başına bela olmuştur. 1971 muhtırası verdirmiştir. 12 Eylül’ü yaptırmıştır. Binlerce genç perişan olmuştur, o kadar genç asılmıştır, sonunda asker yıpranmıştır.”



- “Yazık yumurtaya da acıdım. 4-5 tane çift sarılı gördüm. Biz öğrenciliğimizde onu da bulamazdık. Dedim ki bunları yemiş olsaydınız protein sayesinde kafanız daha iyi çalışırdı, belki bunu yapmazdınız.”



- “CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum konuşurken öndeki iki sırada öğretim üyeleri vardı. Ben geldim hiçbirisi yok orada. Demek ki iç içe bunların belli bir bölümü öğrencilerle. Bu da ağır itham ama kamuoyunun araştırmasına özellikle arz ediyorum.”



- “Şahsi kanaatim; özellikle Ergenekon süreciyle bağlantılı olarak eskiden 1968 kuşağı olarak tecrübeli olan kesim bugün öğrenciyi sokağa indirmek istiyor. Eskiden öğrenciyi sokağa indirmenin arkasında darbe beklentileri olurdu. 1971 muhtırası, 12 Eylül darbesi böyle olmuştur. Türkiye’de 5 bin gencin ölümüne yol açmıştır. O yüzden kalem oynatanlar bunlara dikkat etsinler. Eğer bununla askere ’tekrar harekete geç’ falan diyorlarsa yazık olur. Asker kendi alanına çekilmiştir. Böyle bir imkân da yoktur. Herkes bugüne göre konuşsun. 68’den bu yana çok zaman geçti aradan.”





